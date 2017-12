"Nepastāv nekāds vienots starptautiskais viedoklis," skaidrojis Darars. Viņš norādījis, ka dažādu valstu politika attiecībā uz Sīrijas ziemeļu reģioniem ir neskaidra, un reģiona iedzīvotāju projekts līdz šim tiek veidots pašu spēkiem.

Viņš medijam atklāja, ka SDF joprojām gaida un gatavojas Sīrijas iekšējām diskusijām par šo jautājumu, lai dalītos ar savu pieredzi. "Mēs mēģināsim Sīriju veidot par demokrātisku federālu sistēmu," viņš norādījis, "SDF aizsargās savas teritorijas pret jebkuru agresoru un neatdos tās nevienam."

Darars tādējādi noraidījis izskanējušos apgalvojumus, ka ASV un Krievija jau ir vienojušās par autonomijas garantēšanu kurdu pārvaldītajiem Sīrijas ziemeļu reģioniem.

Kurdu spēki pēc pilsoņkara izcelšanās 2011. gadā pārņēma plašas kurdu apdzīvotās teritorijas no Sīrijas valdības spēkiem. Pēc 2014. gada, radikālākajām islāmistu opozīcijas grupām apvienojoties un dibinot "Daesh", kas strauji iekaroja un pakļāva aizvien jaunus reģionus, džihādisti iebruka arī kurdu kontrolētajos reģionos. Ar Rietumvalstu palīdzību kurdiem izdevās atgūt zaudētās teritorijas un pēc tam no "Daesh" atbrīvot plašas teritorijas uz austrumiem no Eifratas, kā arī ap Menbižas, Tabkas un Rakas pilsētām. SDF kaujas pret "Daesh" joprojām turpinās Irākas pierobežā.