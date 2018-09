Laikraksti: ASV ģenerālprokurora vietnieks rosinājis slepus ierakstīt Trampa teikto

ASV ģenerālprokurora vietnieks Rods Rozenstains Donalda Trampa prezidentūras sākuma posmā diskutējis par veidiem, kā piespiest Trampu amatu pamest, to pamatojot ar viņa nekompetenci, piektdien ziņoja laikraksti "The New York Times" un "The Washington Post".