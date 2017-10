64 gadus vecais Stīvens Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino".

Apšaudē dzīvību zaudēja gandrīz 60 cilvēki un aptuveni 500 tika ievainoti.

Padoks nošāvās, pirms policisti ielauzās viņa izīrētajā viesnīcas numuriņā.

Lombardo neatklāja, kas teikts Padoka atstātajā zīmītē, bet apstiprināja, ka viņš, sākotnēji, acīmredzot, nav plānojis nošauties.

Padoka automašīnā, kas bija atstāta viesnīcas autostāvvietā, izmeklētāji atrada 23 kilogramus sprāgstvielu un vēl 1600 patronas.

Policija uzskata, ka kādā brīdī Padoks saņēmis palīdzību, ņemot vērā lielo ieroču un munīcijas daudzumu, kas tika pie viņa atrasts.