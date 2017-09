Pēc viņa teiktā, "tie, kuri Moldovai pateikuši priekšā ideju par Krievijas spēku izvešanu no Piedņestras, noskaņoti uz karu reģionā".

"Nedomāju, ka var pareģot karu. To nevēlas neviens, izņemot tos, kuri vadīja Moldovas valdības pārstāvju roku, kad tā rakstīja notu par nepieciešamību izvest mūsu karavīrus no Piedņestras. Tie, kuri to pateica priekšā Moldovas valdībai, grib karu starp mums un Ukrainu, starp mums un Moldovu," paziņojis Lavrovs.

Moldovas vēstnieks Viktors Moraru nesen nosūtīja ANO sekretariātam vēstuli, kurā norādīja, ka Kišiņeva cer Ģenerālās asamblejas sesijā izvirzīt jautājumu par ārvalstu karaspēka izvešanu no Moldovas. Vēlāk Moldovas Ārlietu ministrija paziņoja, ka šī iniciatīva "neattiecas uz Krievijas karavīriem, kuri ietilpst miera uzturēšanas spēkos Piedņestras reģiona drošības joslā, bet ļaus konstruktīvi izskatīt jautājumu par Krievijas bruņoto spēku operatīvās grupas nelikumīgu izvietošanu".

Jau ziņots, ka Moldovas parlaments jūlijā pieprasīja izvest Krievijas karavīrus no Piedņestras. Pēc tam, kad sēžu zāli bija atstājuši prokrievisko partiju deputāti, Moldovas parlaments pieņēma deklarāciju, kurā norādīts, ka Krievijas bruņoto spēku klātbūtne "pārkāpj konstitūcijā noteikto [Moldovas] neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību".

Šobrīd Moldovā pastāv politisks konflikts starp pērn ievēlēto promaskavisko prezidentu Igoru Dodonu, kurš pārstāv sociālistus, un Rietumus atbalstošo valdību.

Dodons nesen Krievijas aģentūrai "RIA Novosti" izteicās, ka valdības lēmumus izvirzīt šo jautājumu Ģenerālās asamblejas sesijā, "domājams, paliks tikai deklarāciju līmenī", un piebilda, ka tas esot "kārtējais pret Krieviju vērstais demaršs, kas skaidrojams vienīgi ar vēlmi nodrošināt Rietumu atbalstu".

Dodons ir aicinājis veidot ciešākas attiecības ar Maskavu, un solījis atcelt Moldovas asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību (ES).

Maijā Moldovas prorietumnieciskā valdība izraidīja piecus Krievijas diplomātus, kam sekoja piecu Moldovas diplomātu izraidīšana no Krievijas.