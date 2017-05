"Mēs par šo jautājumu vispār nerunājām," Lavrovs teica žurnālistiem vizītes Kiprā laikā. Par to vēstīja Krievijas ziņu aģentūra "Interfax".

Trampa tikšanās Baltajā namā ar Lavrovu un Krievijas vēstnieku Vašingtonā Sergeju Kisļaku pagājušajā nedēļā izraisīja plašu rezonansi pēc tam, kad izskanēja, ka sarunā Tramps Krievijas pārstāvjiem atklājis ļoti slepenu izlūkošanas informāciju.

Tāpat laikraksts "The New York Times piektdien vēstīja, ka Tramps sarunā ar Krievijas diplomātiem atzinis, ka Komija atlaišana atbrīvojusi viņu no "liela spiediena", kādu radījusi FIB veiktā izmeklēšana par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās un sakariem ar Trampa vēlēšanu kampaņu. "Es tikko atlaidu FIB vadītāju. Viņš bija traks, tiešām jucis," Tramps par Komiju teicis šajā sarunā 10.maijā - dienu pēc negaidītās FIB direktora atlaišanas.

Tramps iepriekš bija kritizējis Komiju par viņa sākto FIB izmeklēšanu par iespējamiem Trampa kampaņas un Krievijas sakariem 2016.gada ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā.

ASV Tieslietu ministrija un Baltais nams šonedēļ iecēla īpašo padomnieku, kas turpinās vadīt šo izmeklēšanu.