Plaģiātismu, kas otrdien izraisījis komentāru jūru medijos un sociālajos tīklos, pamanīja telekanāls "Ridicule TV", kas atbalsta Fijonu.

Lepēnas kampaņas vadītājs sacīja, ka Lepēnas runā bijuši daži interesanti elementi, piebilstot, ka šādi viņi mēģinājuši iegūt Fijona vēlētāju atbalstu.

Lepēna pirmdien mītiņā Parīzē runāja par Francijas ģeogrāfiju un to, kā tā saista valsti ar kultūrām visā pasaulē, kā arī par to, ka cilvēki, sākot no Meksikas un beidzot ar Šanhaju, vēlas mācīties franču valodu. Daļa no šīs runas bija identiska Fijona teiktajai 15. aprīlī Francijas vidienē.

Fijons prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā izcīnīja 19,9% balsu. Vēlēšanu otrā kārta notiks 7. maijā, un tajās sacentīsies Lepēna un centrists Emanuels Makrons. Abi politiķi cenšas pārvilināt savā pusē vēlētājus, kas pirmajā kārtā balsoja par viņu konkurentiem.