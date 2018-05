Piektdien notikušajā lidmašīnas avārijā Kubā, netālu no Havanas starptautiskās lidostas, bojā gājuši vismaz 100 lidmašīnas pasažieri un apkalpes locekļi, atsaucoties uz vietējiem medijiem, vēstī raidsabiedrība BBC

Jau ziņots, ka piektdien neilgi pēc pacelšanās no Havanas Hosē Marti lidostas nogāzusies Kubas valsts lidsabiedrības aviolaineris. Lidsabiedrības "Cubana de Aviacion" lidmašīna "Boeing 737", kas no Havanas devās uz Olginu salas austrumos, nogāzās netālu no galvaspilsētas starptautiskās lidostas.

Pēdējās ziņas liecina, ka lidmašīnā uz klāja bijuši 114 cilvēki – 105 pasažieri un deviņi apkalpes locekļi. Lidmašīnā esošie pasažieri pārsvarā bijuši kubieši, taču pieci bijuši ārzemnieki. Savukārt seši apkalpes locekļi bijuši meksikāņi. Kubas amatpersonas vēl nav nosaukušas oficiālo bojā gājušo personu skaitu.

Atsaucoties uz vietējiem medijiem, BBC ziņo, ka katastrofā ir trīs izdzīvojušie, kuri nogādāti slimnīcā ļoti kritiskā stāvoklī. Savukārt Havanas slimnīcas darbinieks ziņu aģentūrai "Reuters" atklājis, ka slimnīcā nogādātas četras lidmašīnas avārijā cietušās personas, no kurām viena mirusi ārstniecības iestādē no apdegumiem un citām traumām. Pārējie trīs atrodas kritiskā stāvoklī. Tikmēr slimnīcas pārstāvis Kubas televīzijai sacījis, ka ārstniecības iestāde uzņēmusi vēl divus avārijā cietušos, kas tiek ārstēti, tādējādi kopējais izdzīvojušo skaits ir pieci cilvēki, skaidro portāls "Euronews".

Kubas prezidents Migels Diazs-Kanels paziņojis, ka "noticis aviācijas nelaimes gadījums, un ziņas nav daudzsološas -, visticamāk, ir liels upuru skaits".

Avarējusī lidmašīna bijusi iznomāta no Meksikas firmas "Aerolineas Damojh". Meksikas varas iestādes paziņojušas, ka lidmašīna būvēta 1979. gadā un veiksmīgi pārbaudīta pagājušā gada novembrī. "Aerolineas Damojh" pazīstams arī kā "Global Air" un operē ar trīs lidmašīnām.

Šī ir uzskatāma par lielāko lidmašīnas avāriju Kubā kopš 80. gadiem. Kubā izsludinātas divas nacionālā sēru dienas.

"Boeing" paziņojis, ka gatavs nosūtīt tehnisko komandu uz Kubu kā to paredz ASV tiesību akti un ASV Valsts transporta drošības padomes un Kubas varas iestāžu vadības nolīgumi.