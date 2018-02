Helikopters "Eurocopter EC130", kurš pārvadājis tūristus, avarējis ap pulksten 17.20 pēc vietējā laika.

Kopumā uz helikoptera klāja atradušies septiņi cilvēki.

Glābšanas darbus Lielajā kanjonā apgrūtina laikapstākļi, jo apkaimē ir ļoti vējains, ziņo CNN.

Par notikušo sākta izmeklēšana.

Update: We're seeing the first photos from a Grand Canyon helicopter crash that killed three and injured four. (Courtesy: Teddy Fujimoto) LATEST DETAILS: https://t.co/6sE7nkQegb pic.twitter.com/AoKJDJB6Ul

— ABC15 Arizona (@abc15) February 11, 2018