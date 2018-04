Jaunieši nozaguši automobili, ietriekušies cilvēkos, bet pēc tam notikuma vietu pametuši.

Policija arestējusi 17 gadus vecu jaunieti, kurš tiek apsūdzēts agresīvā braukšanā, kas izraisījusi nopietnus ievainojumus. Tāpat jaunietis tiek apsūdzēts par aizbēgšanu no notikuma vietas un arī braukšanu pie stūres narkotisko vielu vai alkohola reibumā.

Likumsargi arī arestējuši otru personu - 18 gadus vecu jaunieti, kuram tiek izvirzītas tās pašas apsūdzības, kas viņa pāriniekam. Tāpat jaunietis tiek apsūdzēts automašīnas zādzībā un neziņošanā par avāriju.

Negadījumā nopietnus ievainojumus guvuši pieci cilvēki, kuri bijuši aptuveni 20 gadus veci.

Trīs no cietušajiem svētdien joprojām atrodas slimīcā. Kā atzīmē medijs, vienam no cietušajiem traumas tiek raksturotas kā dzīvībai bīstamas.

