Piektdien, 12. maijā, noticis kiberuzbrukums vairākām Londonas slimnīcām, kas tā dēļ daļēji apturējušas pacientu uzņemšanu un apkalpošanu, paziņojis Nacionālais veselības dienests (NVD).

"Vairākas NVD iestādes ir brīdinājušas mūsu digitālo nodaļu, ka tām noticis pikšķerēšanas uzbrukums," teikts dienesta izplatītajā paziņojumā. "Pagaidām nav pierādījumu, ka būtu notikusi piekļuve pacientu datiem. Uzbrukums nav vērsts konkrēti pret NVD un ietekmējis dažādu sektoru organizācijas."

Vairāki Lielbritānijas veselības aprūpes tresti, kuru pārziņā ir slimnīcas, ziņojuši par problēmām ar datorsistēmām, vēsta aģentūra AFP.

Uzlauztajās datorsistēmās tiek pieprasīta izpirkuma maksa par failu atjaunošanu. Slimnīcās nedarbojas telefonu līnijas un datori, ziņo izdevums "The Telegraph". Vairākās medicīnas iestādēs atceltas plānveida operācijas, kas nav steidzamas.

"Mēs esam brīdināti par ievērojamu uzbrukumu IT sistēmām. Visas IT sistēmas uz laiku ir atslēgtas," paziņojusi Derbijšīras veselības dienests. Arī "Barts Health Trust" Londonā atklājuši, ka pieredzējuši "ievērojamu uzbrukumu IT sistēmām" un darbības traucējumus četrās tresta slimnīcās.

"Mēs esam aktivizējuši galveno incidentu plānu, lai pārliecinātos, ka nodrošinām drošību un pacientu labklājību," paziņojis tresta pārstāvis. "Mums ir žēl, ka ir jāatceļ ieplānotās vizītes, ko aicinām veikt pie citiem speciālistiem. Neatliekamās palīdzības brigādes tiek novirzītas uz tuvējām apkaimes slimnīcām."