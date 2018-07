Vīrieši bija vecumā no 18 līdz 21 gadam. Viņi no gūtajām traumām mira notikuma vietā, informēja Rietumu Jorkšīras policija. Transportlīdzeklī bija arī divas meitenes vecumā no 16 līdz 17 gadiem. Viņas pēc sadursmes nogādātas slimnīcā. Taksometra vadītājs arī ticis nopietni ievainots.

16 gadus vecā jauniete joprojām atrodas kritiskā stāvoklī, taču otras pusaudzes traumas nav dzīvībai bīstamas, paziņoja amatpersonas.

Savukārt taksometra vadītāja, 42 gadus veca vīrieša no Bredfordas, traumas nav dzīvību apdraudošas.

Vīriešu vadītā automašīna "Seat Leon" traukusies lielā ātrumā.

Sadursme notikusi Līdsas priekšpilsētā Horsfortā. Visi seši cilvēki, kuri bija mašīnā, esot vietējie.

Līdsas apgabala policists Ričards Peidvils sacīja, ka "četru jaunu vīriešu nāve šajos apstākļos ir ļoti traģiska un mūsu domas un līdzjūtība tiek izteikta visiem, kas ir tās ietekmēti".

Viņš piebilda, ka policija lūdz cilvēkiem atbalstīt gan vienam otru, gan policijas izmeklēšanu.