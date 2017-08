Jau ziņots, ka piektdien pie Bekingemas pils Londonā arestēts 26 gadus vecs vīrietis, kuram bijis garš nazis. Aizturēšanas laikā divi policisti guvuši nelielus ievainojumus. Abi policisti jau sestdien izrakstīti no slimnīcas, atzīmē medijs.

Bekingemas pils pārstāvji sestdien informējuši, ka pils tūristiem un citiem pilsētas viesiem būs atvērta. Tiesa, BBC informē, ka notikuma vietā joprojām darbojas policisti.

Incidents netiek uzskatīts par teroraktu

Lielbritānijas karaliene Eizabete II uzbrukuma brīdī tobrīd nebija pilī, kas ir viņas oficiālā rezidence.

An ambulance arrives at the Wellington arch entrance to Buckingham Palace pic.twitter.com/Q173BScJot

— Thomas Hornall (@Thomashornall) August 25, 2017