Toreizējās Lietuvas PSR Valsts drošības ministrijas izveidotā karte datēta ar 1949. gada 17. martu. Uz tipogrāfijā iespiestas Lietuvas kartes ar tušu un krāsu zīmuļiem parādīts deportācijas operācijas spēku izvietojums. Šis dokuments detalizēti parāda gatavošanos brutālai padomju represīvo iestāžu un bruņoto spēku akcijai pret civiliedzīvotājiem.

Kā norādīts Īpašā arhīva paziņojumā, šīs kartes atzīšana par nacionālā mantojuma objektu ir svarīgs solis vēsturiskās atmiņas uzturēšanā un padomju represijās cietušo cilvēku piemiņas saglabāšanā.

Tā dēvētā operācija "Priboj" ("Krasta banga") bija plašākā pēckara padomju genocīda akcija okupētajās Baltijas valstīs. Tās gaitā 1949. gada martā un aprīlī tika izsūtīti kopskaitā aptuveni 95 000 cilvēku - aptuveni 32 000 no Lietuvas, 42 000 no Latvijas un 21 000 no Igaunijas. Liela daļa izvesto bija sievietes un bērni vecumā līdz 16 gadiem.

No agrākajām pēckara gados rīkotajām izvešanām tā atšķīrās ar to, ka šai reizē uz Krievijas Krasnojarskas novadu, Novosibirskas, Omskas, Tomskas un Irkutskas apgabaliem okupēto Baltijas valstu iedzīvotāji pirmo reizi tika deportēti uz neierobežotu laiku, proti, uz visu atlikušo dzīvi.

Lietuvā operācijā "Priboj" bija iesaistīti nopietni spēki - 2835 operatīvās kaujas grupas, kurās bija 30 452 padomju represīvo iestāžu darbinieki, robežapsardzes spēku karavīri, Iekšlietu ministrijas iznīcinātāju bataljonu kaujinieki, kā arī padomju iestāžu un komunistiskās partijas aktīvisti. Izvešanā tika paredzēts izmantot 1716 automašīnas un pilsētu un apriņķu centru stacijās no 1302 vagoniem izveidot 21 ešelonu.