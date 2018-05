"Joprojām gadās saskarties ar impēriskās nostalģijas izpausmēm, bet no slavenās @adidas puses tas ir mazliet negaidīti," sociālajā tīklā "Twitter" raksta Lietuvas Ārlietu ministrijas stratēģiskās komunikācijas grupa, daloties ar attēlu, kurā redzas pazīstamā ražotāja piedāvājums.

Šo ierakstu retvītojis ārlietu ministrs Lins Linkevičs.

Pirms šovasar Krievijā gaidāmā Pasaules kausa finālturnīra futbolā "Adidas" izveidojis 2018. gada retro krekliņu sēriju, kurā cita starpā iekļāvis Krievijai veltītu krekliņu ar atsauci uz bijušās Padomju Savienības komandas tērpu.

Krekliņam uz krūtīm redzams bijušās Padomju Savienības ģerbonis, bet tradicionālās krievu abreviatūras "CCCP" vietā uz tā lasāms angliskais "USSR".

Lietuvā kopš 2008. gada ar likumu aizliegta nacistiskās Vācijas, Padomju Savienības un Lietuvas PSR simbolikas demonstrēšana.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) May 5, 2018