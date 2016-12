Par likumprojektu, kurš, kā norāda cilvēktiesību organizācijas, ierobežotu cilvēku izteikšanās brīvību, tostarp geju, lezbiešu un transpersonu praidus, bija jābalso ceturtdien.

To pērn izstrādājis Lietuvā pazīstams geju, lezbiešu, biseksuāļu un transpersonu tiesību pretinieks Petrs Gražulis. Viņa ierosinājumi ietvēra sodu noteikšanu "par publisku ģimenes - konstitucionāli noteiktas vērtības - nomelnošanu ar paziņojumiem, lietu izrādīšanu, plakātiem, saukļiem, audiovizuālajiem materiāliem un citu rīcību".

Kritiķi jau norādījuši, ka šis likumprojekts ir slikti slēpts mēģinājums aizliegt praidus.

Ierosinājuma izņemšanu no Seima dienaskārtības ieteicis kāds liberāļu pārstāvis, norādot, ka tas konfrontē ar demokrātijas pamatiem un Lietuvas starptautisko reputāciju. 64 deputāti balsoja par likumprojekta izņemšanu no dienaskārtības, bet 25 uzskatīja, ka par to jāveic balsojums.