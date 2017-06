Savukārt pieci cilvēki, kuri iepriekš izziņoti kā pazuduši, pēc ugunsgrēka atradušies sveiki un veseli.

No visiem 79 tikai pieci atrastie upuri ir oficiāli identificēti, norāda Londonas Metropolitēna policijas pārstāvis Stjuars Kundijs. Viens no iemesliem, kāpēc identifikācijas process notiek tik lēni, ir apstāklis, ka daudzus upurus var identificēt tikai pēc zobiem, un šie dati vēl jāiegūst no dažādām pasaules valstīm, jo ēkā dzīvojis liels skaits iebraucēju.

Policija joprojām meklē kādas fotogrāfijas vai video ierakstus, kas palīdzētu izmeklētājiem saprast, kā ugunsgrēks radās un izplatījās.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā naktī uz trešdienu Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā īsi pirms plkst. 1 naktī izcēlās plašs ugunsgrēks. Liesmas strauji pārņēmušas augstceltni, kurā dzīvojuši 400 līdz 600 cilvēki. Vairāki glābušies, lecot pa logiem.