Pēc sestdienas Londonas terorakta slimnīcā joprojām ir 36 cietušie, bet 21 no viņiem ir kritiskā stāvoklī, vēsta raidsabiedrība BBC.

Iepriekš vēstīts, ka septiņi cilvēki uzbrukumā nogalināti, bet ievainojumus kopumā guvuši 48 cilvēki. Kanādas premjerministrs Džastins Trudo apstiprinājis, ka viens no bojāgājušajiem ir Kanādas pilsonis. Starp bojāgājušajiem ir arī Francijas pilsonis, apstiprinājusi Francijas Ārlietu ministrija. Pārējo bojā gājušo identitāte šobrīd nav atklāta.

Ar īpašu drosmi izcēlies kāds no Lielbritānijas policistiem, kurš uzbrukuma laikā nepildīja dienesta pienākumus, bet tik un tā bija viens no pirmajiem, kurš centies apturēt ar nažiem bruņoto uzbrucēju trijotni, raksta "The Guardian". Bruņots vien ar steku, policists meties virsū uzbrucējiem uz Londonas tilta. Viņš guvis smagus miesas bojājumus, bet slimnīcā spējis atstāstīt notikušo policistiem.

"Par spīti briesmām viņš izrādīja apbrīnojamu drosmi. Ņemot vērā, ka policists mums pievienojies vien pirms diviem gadiem, viņa rīcība dara mani lepnu," teica transporta policijas priekšnieks Pols Krauters.

"The Guardian" ziņo, ka uzbrucējus centies apturēt vēl viens policists, kuram tobrīd nebija jāpilda savi dienesta pienākumi. Abu cietušo policistu dzīvībai briesmas šobrīd nedraud.

48 uzbrukumā cietušos uzņēma piecas slimnīcas Londonā, bet svētdien vairāki terorakta upuri palaisti mājās.

Intensīvajā aprūpē tiek turēts "Sunday Express" žurnālists Džefs Ho, kuru uzbrucēji sadūra kaklā brīdī, kad žurnālists centies palīdzēt citam upurim. Vēlāk Ho feisbukā ierakstījis, ka nezina, vai viņa rīcība bija stulba vai cēla, bet viņš nevarēja vienaldzīgi noskatīties kā divi uzbrucēji uzbrūk vienam cilvēkam, tāpēc meties viņam palīgā.

Austrālijas pilsone Kendisa Hedža beidza savu maiņu restorānā "Elliot's", kad viņai no muguras piesteidzies vīrietis un sagriezis viņu kaklā. 31 gadu vecās sievietes māte pastāstīja, ka slimnīcā viņai veikta ārkārtas operācija, bet šobrīd Hedžas dzīvībai briesmas nedraud.

"Man ir labi. Joprojām esmu slimnīcā. Nespēju parunāt. Tas maitasgabals sadūra mani kaklā. Pārlieku neuztraucieties. Mīlu jūs visus," feisbukā raksta Hedža.

Austrālijas premjers Malkoms Tērnbuls norādījis, ka Londonas teroraktā cietuši divi Austrālijas pilsoņi. Viņš precizē, ka vienu cietušo Austrālijas amatpersonas jau apzinājušas, bet turpina interesēties par otru.

Uzbrukumā cietis arī Jaunzēlandes pilsonis Olivers Daulings, kuram pēc durtām brūcēm sejā, kaklā un vēderā veikta četras stundas ilga operācija.

Daulinga māsa feisbukā raksta, ka ārsti ir apmierināti ar operācijas rezultātu, kā arī izsaka pateicību slimnīcas darbiniekiem par nepagurstošo palīdzību viņas brālim.

Cietusi arī 32 gadus vecā jaunzēlandieša draudzene, taču Daulinga māsa nespēja noskaidrot viņas veselības stāvokli, jo nav sievietes ģimenes locekle.

Francija apstiprinājusi, ka teroraktā cietusi četri Francijas valstspiederīgie. Viens no ievainotajiem ir smagā stāvoklī.

Spānijas ārlietu ministrijas pārstāvji norādījuši, ka ar vieglām traumām slimnīcā tiek aprūpēts arī Spānijas pilsonis.

Latvijas Ārlietu ministrijas rīcībā nav ziņu, ka teroraktā būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie.

Vēstīts, ka sestdien Londonā notika terorakts, kurā bojā gājuši septiņi cilvēki. Ap pulksten 22 pēc vietējā laika uzbrucēji mikroautobusā ietriecās gājējos uz Londonas tilta, bet tad izkāpa no auto un sadūra vairākus cilvēkus "Borough" tirgus apkārtnē.