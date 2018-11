Lukašenko tādu piedāvājumu izteicis Minhenes drošības konferences galvenās grupas sanāksmē.

"Mēs varam uzņemties atbildību par miera nodrošināšanu Ukrainas austrumu reģionos un kontroli pār Krievijas-Ukrainas robežu, kā arī atbalstīt vēlēšanu sarīkošanu Donbasā, balstoties izpratnē, ka šie reģioni ir neatņemama Ukrainas daļa," paziņojumā citēts Lukašeno.

Tāpat Lukašenko atbalsta miera uzturēšanas spēku izvietošanu Donbasā, iespējams, izskatot variantu par ANO un EDSO kopīgu misiju.

Lai izpildītu šos piedāvājumus, sarunās ir jāvienojas visām iesaistītajām pusēm, uzskata Lukašenko. Viņaprāt, sarunās jāiesaista arī ASV, citādi mērķis diez vai ir sasniedzams.

Vēstīts, ka Ukrainas austrumos kopš 2014. gada pavasara notiek bruņots konflikts starp Ukrainas spēkiem un prokremliskajiem separātistiem. Pēc Krievijas realizētās Krimas pussalas okupācijas Maskavas atbalstīti kaujinieki pārņēma kontroli pār atsevišķām Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu daļām.

Šo reģionu robeža ar Krieviju atrodas ārpus Ukrainas kontroles. Kijeva un Rietumi uzskata, ka pār to no Krievijas notiek kaujinieku apgāde. Kontroles pār robežu atjaunošana ir viena no 2015. gada Minskas vienošanās prasībām miera panākšanai reģionā, taču Krievija nav izrādījusi vēlmi šo prasību izpildīt.