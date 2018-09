Vārdā nenosauktais diplomāts atrasts savā rezidencē piektdienas naktī.

Savukārt likumsargi notvēruši kādu vīrieti, kurš, kāpjot pāri žogam, centies pamest māju, vēsta aģentūra AFP.

Viņš atrodas apcietinājumā un notikušā apstākļus izmeklē kā ASV, tā Madagaskaras amatpersonas.

Salu valsts Madagaskara pie Āfrikas dienvidrietumu krasta ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm, un tajā valda politiskā nestabilitāte.

We are deeply saddened to confirm that a U.S. Foreign Service Officer was found dead in their residence in the overnight hours of Friday, September 21. Our deepest sympathies go out to the family and to the @USMadagascar community. pic.twitter.com/ZBLOmk3q3f

— Heather Nauert (@statedeptspox) September 25, 2018