Kadros no notikuma vietas redzams, ka zem tilta drupām palikušas automašīnas. Mediji ziņo, ka zem drupām ir iesprostots nezināms skaits cilvēku. Precīzi dati par bojāgājušajiem un cietušajiem pagaidām nav.

Tilts bijis pavisam jauns – tas uzcelts tikai sestdien un izmaksājis 14,2 miljonus dolāru, ko finansējusi ASV Satiksmes ministrija.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK

— ABC News (@ABC) March 15, 2018