46 gadus vecais centriski labējais politiķis ir "Republikāņu partijas" biedrs un kopš 2010. gada ieņem ostas pilsētas Havras mēra amatu, bet kopš 2012. gada pārstāv reģionu parlamentā. Medijs "France 24" atzīmē, ka par Makronu trīs gadus jaunākais Filips mācījies tajās pašās universitātēs, kur prezidents un iepriekš sociālo un ekonomisko problēmu risināšanā paudis jaunajam valsts vadītājam tuvus uzskatus.

Havras mēra izvēle premjera amatam dod skaidru signālu, ka Makrons tiecas Francijas vadībā iesaistīts citus jaunus modernizētājus no "Republikāņu partijas" savai jaunizveidotajai centriskajai partijai "Republic on the Move" (tiešā tulkojumā "Republika ceļā"). Tā radīta, lai ieņemtu vairākumu Francijas parlamenta vēlēšanās jūnija sākumā.

Iepriekš AFP Francijas politikas eksperts Filips Morū Ševrolē norādīja, ka premjera izvēle no labā spārna politiķiem, palīdzētu uzspridzināt labējos tāpat kā Makrons jau paspēja uzspridzināja kreisos politiskos spēkus. Makrons pats reiz bija "Sociālistu partijas" biedrs un Ekonomikas ministrs, kas viņam līdz šim jau ļāvis piesaistīt vairākus centriski kreisus politiķus.

Stājoties amatā, Makrons svētdien apņēmās atjaunot Francijas vienotību, kā arī palīdzēt atjaunot Eiropas Savienību. Ja jūnijā gaidāmajās vēlēšanās viņu atbalstoši politiķi neiegūs parlamenta vairākumu, jaunais prezidents nespēs īstenot solītās darba tirgus, pensiju sistēmas, bezdarbnieku pabalstu un izglītības sistēmas reformas.