Makrons Francijas medijiem skaidrojis, ka viņš vēlējies "parādīt, ka nepieļaus mazas piekāpšanās, pat ne simboliskas un arī nepārspīlēs". Viņš norādījis, ka ciešais rokas spiediens bija veids, kā iemantot respektu.

"Donalds Tramps, Turcijas prezidents vai Krievijas prezidents redz lietas caur varas attiecību prizmu, kas mani nesatrauc," viņš paudis.

Emmanuel Macron appears to swerve in effort to avoid Donald Trump at the #NATOsummit pic.twitter.com/w2k99ezh8T

— The Telegraph (@Telegraph) May 26, 2017