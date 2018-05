Lidsabiedrības "Malaysia Airlines" lidmašīna 2014.gada jūlijā Austrumukrainā tika notriekta ar raķeti "Buk", kas tika atvesta no Krievijas militārās brigādes, ceturtdien paziņoja starptautiskā izmeklētāju komanda.

Izmeklētāji nonākuši pie secinājuma, ka raķete nāca no Krievijas armijas 53.pretgaisa raķešu brigādes Kurskā, preses konferencē Nīderlandē paziņoja vadošais nīderlandiešu izmeklētājs Vilberts Paulisens. 2014.gada 17.jūlijā virs teritorijas Ukrainas austrumos, kuru kontrolē Krievijas atbalstītie kaujinieki, tika notriekta Malaizijas lidmašīna "Boeing 777", nogalinot visus aviolainerī esošos 298 cilvēkus. Vairums no bojāgājušajiem bija Nīderlandes pilsoņi, bet lidmašīnā atradās arī briti, austrālieši un citu tautību pārstāvji.

Starptautiskā izmeklēšanā, ko veic Austrālija, Beļģija, Malaizija, Ukraina un Nīderlande, tika secināts, ka lidmašīna tika notriekta ar raķeti "Buk", kas Ukrainā tika ievesta no Krievijas un izšauta no Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas. Taču tagad izmeklētāji pirmo reizi paziņojuši, ka raķete piederējusi Krievijas armijas brigādei. Izmantojot fotogrāfijas un video, izmeklētājiem izdevies noteikt maršrutu, pa kuru raķete tika nogādāta no Krievijas pāri robežai Ukrainā. Krievija visus līdzšinējos izmeklēšanas secinājumus ir noraidījusi.

Paulisens sacīja, ka izmeklētāji ir pārliecinājušies, ka konkrētajai raķetei ir unikāls "Buk" numurs, kas raķetēm kalpo kā pirkstu nospiedumi cilvēkiem. Starptautiskā izmeklēšana, ko vada Nīderlande, koncentrējusies uz aptuveni 100 cilvēkiem, kuri tiek turēti aizdomās par "aktīvu lomu" šajā incidentā, bet izmeklētāji vēl nav publiskojuši aizdomās turamo vārdus. Izmeklētājs Freds Vesterbeke sacīja, ka izmeklēšana nonākusi pēdējā fāzē, bet piebilda, ka vēl ir, ko darīt. Iepriekšējos gados "mēs esam ieguvuši daudz pierādījumu, bet mēs vēl neesam gatavi" izvirzīt apsūdzības, atklāja izmeklētājs.

Nīderlandes amatpersonas paziņojušas, ka pēc vienošanās ar citām izmeklēšanā iesaistītajām valstīm nolemts, ka visi aizdomās turamie "Malaysia Airlines" lidmašīnas notriekšanas lietā tiks tiesāti Nīderlandē.