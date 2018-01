Jau ziņots, ka pasauli pērnā gada maijā aizkustinājuši divi vīrieši - bezpajumtnieki, kuri pirms mediķu ierašanās palīdzējuši cietušajiem bērniem Mančestras teroraktā.

Viens no tiem bija arī 33 gadus vecais bezpajumtnieks Kriss Pārkers, kurš tajā vakarā ubagojis Mančestras arēnas foajē, kur notika sprādziens. Jaudīgā sprādziena laikā viņš esot nokritis uz grīdas, bet pēc tam devies uz sprādziena vietu, lai palīdzētu cietušajiem. Tagad tapis zināms, ka bezpajumtnieks Pārkers izmantojis traģēdiju, lai apzagtu cietušos.

"CCTV" video kadrā, kurš tika atskaņots tiesā, bija skaidri redzams, ka Pārkers pārvietojas no viena cietušā pie nākamā. Tad viņš devies pie ievainotās Paulīnes Hīlejas, no kuras netālu gulējusi viņas mirusī mazmeita. Pārkers no Hīlejas rokassomiņas izņēmis maku. Tāpat viņš no kādas meitenītes paņēmis mobilo telefonu.

Dažas stundas pēc notikušā viņš izmantojis Hīlejas bankas karti, lai norēķinātos vietējā ātrās ēdināšanas restorānā.

Tiesas sēdei par notikušo bija jānotiek otrdien, bet tā tika aizkavēta, jo Pārkers nevarējis ierasties. Izrādās, ka viņš slēpies kādā mājā Halifaksā, Rietumjorkšīrā, kur to arestējuši policisti. Pēc apcietināšanas Pārkers esot saņēmis arī nāves draudus, vēsta BBC.

Viņš atzinās, ka ir vainīgs divās zādzībās, kā arī vienā krāpšanas gadījumā pēc tam, kad bija paņēmis no teroraktā cietušās maku ar viņas bankas karti. Tiesa, viņu neatzina par vainīgu mēteļa un somas nozagšanā, kā arī Hīlejas bankas kartes izmantošanā dažas dienas pēc notikušā terorakta.

Prokurori atzina, ka Pārkers esot sniedzis palīdzību cietušajiem, bet vienlaikus izmantojis brīdi, lai arī tos apzagtu. Pagaidām Pārkers paliks apcietinājumā līdz 30. janvārim, bet pēc tam sekos nākamā tiesa.

Jau vēstīts, ka pērnā gada maijā Mančestras arēnā dziedātājas Arianas Grandes koncerta laikā notikušo sprādzienu sarīkojis pašnāvnieks - spridzinātājs ar mājas apstākļos izgatavotu spridzekli, vēsta raidsabiedrība BBC. Vīrietis identificēts kā 22 gadus vecais Salmans Abedi, otrdienas vakarā paziņoja policija.