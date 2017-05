Mančestras terorakts: Publicēti foto ar iespējamo spridzekļa detonatoru

Foto: AFP/Scanpix

Medijs "The New York Times" savā rīcībā no policijas ir ieguvis fotoattēlus, kuros, iespējams, redzams spridzekļa detonators, kas tika izmantots Mančestras teroraktā.