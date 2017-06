Pirmajā intervijā medijiem kopš atlaišanas Bharara svētdien sacīja, ka Tramps sākotnēji lūdzis viņu palikt amatā.

Tramps pēc uzvaras prezidenta vēlēšanās un pirms inaugurācijas vairākkārt zvanījis Bhararam, acīmredzot, "mēģinot veidot kaut kāda veida attiecības", bet pēc stāšanās prezidenta amatā janvārī Bharara atteicies atbildēt uz Trampa zvaniem, jo tie likuši viņam justies neērti, apgalvoja bijušais Ņujorkas štata Dienvidu apgabala prokurors.

Bharara intervijā raidorganizācijas ABC raidījumam "This Week" svētdien sacīja, ka atlaists 22 stundas pēc tam, kad nav atbildējis uz pēdējo Trampa zvanu.

"Līdz šai dienai man nav ne jausmas, kādēļ es tiku atlaists," viņš piebilda.

Bharara sacīja, ka līdzīgi noticis ar bijušo Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktoru Džeimsu Komiju.

"Lasot ziņā par to, kā prezidents kontaktējies ar Džimu Komiju, man radās tāda kā "deja vu" sajūta," norādīja Bharara, piebilstot, ka Trampa priekštecis prezidenta amatā Baraks Obama savas prezidentūras divu termiņu laikā nav zvanījis viņam nevienu reizi. Bharara uzsvēra, ka starp prezidentiem un prokuroriem ir jābūt nedaudz distancētām attiecībām.

Bharara bija viens no 46 prokuroriem, kas bija palikuši amatā no Obama administrācijas laikiem un kuriem martā tika lūgts atkāpties no amatiem.