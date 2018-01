Marsa izpētes aparāts "Curiosity" orbītā tika palaists 2011. gada 26. novembrī, bet uz planētas nolaidās nākamā gada 6. augustā. Tā galvenā misija – izpētīt Marsa ģeoloģiju un atmosfēru, kā arī meklēt iespējamas dzīvības pēdas.

Robotam ir izveidots tviterī savs konts "Curiosity Rover", kur visi interesenti var sekot līdzi viņa gaitām uz Marsa.

Pirms pāris dienām robots bija paziņojis, ka pārtrauks tvītot, jo ASV valdība daļēji apturējusi savu darbu. "Atgriezīšos tik ātri, cik vien iespējams," mierināja "Curiosity".

Sorry, but I won't be tweeting/responding to replies during the government shutdown. Be back as soon as possible!— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) January 22, 2018

Tiesa, jau 23. janvārī robots paziņojis, ka ir atgriezies. "Es esmu atpakaļ! Vai es jums pietrūku?" rakstīts tvitera ierakstā. Tam pievienota arī bilde, kurā kā teikts tvitera kontā, uzņemts selfijs no Marsa.

I'm back! Did you miss me? This selfie is part of a fresh batch of images, direct from #Mars. Check out all my raw images at https://t.co/IfEoAnOsP3 pic.twitter.com/iZFX9Gi4q6— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) January 24, 2018