Košļājamās gumijas, flamingo un cukurvates koši rozā toņi ir pasaulē vecākās krāsas, atsaucoties uz pētījumu, vēsta raidsabiedrība CNN.

Zinātnieki atklājuši senu rozā pigmentus 1,1 miljardu vecos akmeņos, kuri atrasti dziļi zem Sahāras tuksneša Rietumāfrikā, Mauritānijā. Tās kļuvušas par senākajām krāsām pasaules ģeoloģiskajos ierakstos.

Saskaņā ar doktores Naras Gueneli teikto, kura pirmā atklāja pigmentus savu doktora studiju laikā Austrālijas Nacionālajā universitātē, spilgti rozā krāsa ir vairāk nekā 500 miljonu gadu vecāka par pigmentiem, kuri iepriekš uzskatīti par vecākajiem pasaulē un kurus radījuši seni okeāna organismi.

"Spilgti rozā pigmenti ir hlorofila molekulārās fosilijas, kuras ražojuši okeānā dzīvojoši, jau sen izzuduši fotosintēzes organismi," teikusi Gueneli.

Lai atklātu pigmentus, pētnieki sasmalcināja miljardu gadus vecus iežus pulverī, no kura ieguva un analizēja seno organismu molekulas. Tās atšķaidot, senie pigmenti kļūst spilgti rozā, bet pastiprinot to koncentrāciju, fosiliju krāsa var mainīties no asinssarkanas līdz piesātināti violetai, ziņo CNN.