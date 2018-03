Pirms 20 gadiem dibinātā uzņēmuma paspārnē pastāvošais kults atmaskots tikai pērn rudenī, kad laikraksta "The New York Times" žurnālisti noskaidroja, ka "NXIVM" iekšienē pastāvējusi slepena "māsu kopiena", kuras locekles sauktas par "verdzenēm".

Lai iekļūtu šajā kopienā, uz sieviešu ķermeņiem iededzināti Reniera iniciāļi, viņas fotografētas kailas, kā arī pieprasīta sensitīva informācija, kas pēc tam izmantota pret viņām, lai piespiestu sievietes klusēt gadījumā, ja viņas kopienu pametušas. Reaģējot uz publikāciju, šogad uzsākta izmeklēšana un Reniers apsūdzēts seksuālā paverdzināšanā. Savukārt kulta līderis ASV atstāja jau drīz pēc raksta publicēšanas un visu šo laiku uzturējies Meksikā.

Žurnālisti cita starpā atklāja, ka sākotnēji no sievietēm iegūti kailfoto vai viņas pierunātas fotografēties, bet pēcāk ar iegūtajiem attēliem manipulēts, lai panāktu sieviešu iezīmēšanu. Tā savukārt norisinājusies kulta līdera mājās Ņujorkas štatā. Viņām esot bijis jāpasaka: "Saimniek, lūdzu, iezīmē mani. Tas būs pagodinājums", pēc kā ilgā un sāpīgā ceremonijā sieviešu ādā iededzināti burti "KR". Šīs ceremonijas bieži filmētas, un arī to laikā upurēm bija jābūt kailām, kā arī iepriekš jāiziet badošanās kurss, lai viņas Renieram šķistu seksuāli pievilcīgas, raksta "The New York Times".

Federālie izmeklētāji "Vice" norāda, ka "NXIVM Corporation" vadītājs slepenās sieviešu kopienas iekšienē bijis zināms kā "verdzeņu saimnieks". Kā atklāj tiesībsargu iegūtā informācija, lai gan Reniers piedalījies ceremonijās, kulta dalībnieces pašas filmējušas un iezīmējušas jauno "verdzeņu" uzņemšanas ceremonijas.

Līdz šim 57 gadus vecais kulta līderis noliedzis visas apsūdzības. Tikmēr uzņēmuma "NXIVM" filiāles turpina organizēt mārketinga, pašpalīdzības un izaugsmes seminārus ASV, Kanādā un Meksikā.