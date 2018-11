Melānija Trampa aicina atlaist nacionālās drošības padomnieka vietnieci

Vašingtona, 14.nov., LETA--AFP. ASV pirmā lēdija Melānija Trampa otrdien publiski aicināja atbrīvot no amata prezidenta padomnieka nacionālās drošības jautājumos vietnieci Mairu Rikardelu.

ASV administrācijas augstas amatpersonas kritizēšana no prezidenta sievas puses ir rets gadījums.

Šis aicinājums, kas tika pausts pirmās lēdijas preses sekretāres īsā paziņojumā, nāca klajā laikā, kad ir izteikti pieņēmumi par iespējamām izmaiņām Trampa valdībā pēc pagājušonedēļ notikušajām ASV starpvēlēšanām.

"Pirmās lēdijas biroja nostāja ir tāda, ka viņa vairs nav pelnījusi godu kalpot šajā Baltajā namā," teikts Melānijas Trampas preses sekretāres Stefānijas Grišemas paziņojumā, runājot par Rikardelu.

Laikraksts "The Wall Street Journal" (WSJ) apgalvoja, ka Rikardela ir atlaista un eskortēta no Baltā nama, tomēr Trampa administrācijas amatpersona sarunā ar reportieriem to noliedza.

Ir ziņots, ka Rikardelai bijušas asas nesaskaņas ar pirmās lēdijas personālu viņas Āfrikas brauciena laika oktobrī, un tiek arī uzskatīts, ka Rikardela ir avots negatīvām ziņām par Melāniju Trampu, rakstīja WSJ, atsaucoties uz vārdos neminētiem avotiem.

Pēc starpvēlēšanām, kurās demokrāti atguva kontroli pār Pārstāvju palātu, ir gaidāms, ka republikānis Tramps veiks kādas izmaiņas, gatavojoties savas prezidentūras otrajai pusei.

Starp amatpersonām, kas varētu tikt atlaistas, medijos ir minēta iekšzemes drošības ministre Kirstjena Nīlsena, kas ir Trampa personāla vadītāja Džona Kelija tuva sabiedrotā.

Ir ziņots, ka Tramps esot neapmierināts ar Nīlsenas sniegumu situācijas risināšanā uz robežas ar Meksiku.