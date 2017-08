Kafejnīcas "Handsome Her" ("Skaistulīte") vadība ar šo cenu starpība grib norādīt uz dzimumu nevienlīdzību, jo vīrieši Austrālijā vidēji pelna par 17,7% vairāk nekā sievietes tādos pat amatos, liecina Austrālijas valdības jaunākais pētījums. Līdzīga algu starpība esot arī ASV,norāda CNN.

"Mēs patiešām gribam pievērst uzmanību šim jautājumam un uzsākt diskusiju par dzimumu nevienlīdzību," CNN atklāja iestādes menedžere Belle Ngiena.

"Hansome Her" uz kafejnīcas tāfeles izcēluši, ka šī ir "vieta, ko izveidojusi sieviete priekš sievietēm". Pirmais noteikums ir tas, ka sievietēm rezervētas labākās vietas, bet otrais – vīriešiem jāmaksā par 18% vairāk, lai nosegtu algu nevienlīdzību un šī starpība tiks ziedota labdarībai. Trešais likums ir, ka "cieņa izpaužas abos virzienos".

Lai arī kafejnīca durvis vērusi tikai augusta sākumā un cenu starpību it kā diktē sabiedrībā reāli pastāvoša problēma, tās akcija ar "dzimuma uzcenojumu" jau saņēmusi bargu un asu kritiku un kafejnīcas īpašniekiem tiek pārmesta diskriminācija, uz ko Ngiena norāda, ka vīriešiem "ir pietiekami daudz citu vietu, kurās sievietēm ieeja nav atļauta, tad kāpēc lai tāda nebūtu arī sievietēm?".

