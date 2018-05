Bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas ilggadējā padomnieka jaunie memuāri snieguši retu ieskatu Obamas reakcijā uz republikāņa Donalda Trampa ievēlēšanu prezidenta amatā. Benjamina Roda memuāros "The World as It Is" arī atspoguļota ārvalstu līderu reakcija.