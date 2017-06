"Berlīnes aprindās to sauc par "asimterisko demobilizāciju". Es to saucu par uzbrukumu demokrātijai," sacīja Šulcs, kurš pārmeta Merkelei arī iedomību.

Tajā pašā laikā Šulca izteikumi izpelnījušies kritiku citu politiķu vidū, daudziem uzskatot, ka viņš savos izteikumos aizgājis par tālu. "Pat ja aptaujas ir satraukušas Šulca kungu, viņam vajadzētu saglabāt nosvērtību. Izmisumam nekad nevajadzētu būt tik dziļam, lai demokrāti apsūdzētu demokrātus uzbrukumos demokrātijai," sacīja Merkeles pārstāvēto Vācijas kristīgo demokrātu (CDU) ģenerālsekretārs Pēters Taubers. Viņš solīja, ka CDU kampaņa būs godīga, piebilstot, ka tas pats tiek gaidīts no sociāldemokrātiem.

Savukārt SPD Bundestāga frakcijas priekšsēdētājs Tomass Opermans aizstāvēja Šulcu, sakot, ka viņš uzņēmis pareizo toni. "Vēlēšanu kampaņa nav nekāda spilvenu cīņa, jābūt konkrētiem. Es uzskatu, ka viņam šoreiz izdevās," raidorganizācijai ARD norādīja Opermans.

Valdības preses pārstāvis Štefens Zeiberts atteicās sniegt komentārus, bet uzsvēra, ka koalīcijai ir skaidrs, ka viņi visi strādā demokrātijas labā.

Šulca stāšanās SPD līdera amatā un kļūšana par partijas kanclera amata kandidātu janvārī atdzīvināja SPD popularitāti, kas, pēc dažu aptauju rezultātiem, pieauga pat par desmit procentpunktiem, ļaujot SPD uz īsu brīdi dažās aptaujās pat apsteigt Merkeles vadītos konservatīvos.

Šulca popularitātes reitings tikmēr pietuvojās 50%, kamēr Merkelei tas noslīdēja līdz 38%. Tomēr nākamo mēnešu laikā šīs tendences mainījās. SPD cieta zaudējumus trīs federālo zemju vēlēšanās, savukārt CDU guva pārliecinošas uzvaras. Šobrīd visas Vācijas mērogā SPD atpaliek no CDU par aptuveni 15 procentpunktiem, liecina svētdien laikrakstā "Bild am Sonntag" publiskotā aptauja. SPD popularitātes kritums ir raisījis jautājumus par to, vai Merkele jau nav uzvarējusi vēlēšanās, lai arī aģitācija lielākoties pat vēl nav sākusies.

CDU Bavārijas meitaspartijas - Kristīgi sociālā savienības (CSU) - līderis Horsts Zēhofers uzskata, ka Šulca kritiskie Merkelei veltītie izteikumi nāks par sliktu viņam pašam.

Līdzīgu viedokli paudis arī brīvo demokrātu (FDP) līderis Kristiāns Lindners. "Lietojot tik nopietnu vārdu krājumu, kādu izmantoja Šulca kungs, bez šaubām pastāv briesmas nenovērtēt īstos demokrātijas ienaidniekus," laikrakstam "Heilbronner Stimme" norādīja Lindners, kurš vienlaikus pauda izbrīnu par CDU reakciju uz Šulca izteikumiem. "Uztraukums CDU/CSU ir nedaudz liekulīgs, jo tas acīmredzot ir neliels un pieticīgs taktisku iemeslu dēļ," uzskata Lindners.

Vācijas pirktākais laikraksts "Bild" savukārt norādījis, ka Šulca pārmetumi Merkeli par uzbrukumu demokrātijai izklausās pēc krišanas panikā.