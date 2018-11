Merkeles mantojums: Ko Eiropai atstās kanclere

Pēcnācēji jau gaida rindā

Tūlītēji pēc Merkeles paziņojuma par aiziešanu no partijas priekšsēdētājas krēsla, izkristalizējās trīs redzamākie tā tīkotāji. Teorētiski pieņemot, ka partijai pēc Merkeles izdosies atjaunot vai vismaz noturēt savu populārākā politiskā spēka pozīciju 80 miljonu valstī, kāds no šiem trim varētu kļūt ne tikai par CDU vadītāju, bet arī nākamo Vācijas kancleru 2021. gadā.

Politiski Merkelei vistuvākā no trim kandidātiem ir tagadējā CDU ģenerālsekretāre Annegrēta Krampa-Karenbauere (attēlā centrā). Par "Mini Merkeli" medijos visā pasaulē dēvētā politiķe tiek raksturota kā mērena, mierīga un labi organizēta, un, lai gan kanclere paziņojusi, ka nenosauks savu favorītu priekšsēdētāja amatam, Krampa-Karenbauere tiek uzskatīta par potenciālu Merkeles politikas turpinātāju arī bez oficiāla atbalsta, atzīmē "The Telegraph". Ironiskā kārtā kandidāte pirmo nedēļu ir pavadījusi, cenšoties norobežot sevi no Merkeles politikas.

Uz partijas līdera amatu kandidatūru izteicis arī bijušais Bundestāga CDU frakcijas vadītājs Frīdrihs Mercs (attēlā pirmais no kreisās), kurš savu posteni 2002. gadā zaudējis ar Merkeles ziņu. Lai gan vēlāk viņš no aktīvās politikas aizgāja, pēdējo gadu laikā Mercs bijis viens no skaļākajiem Merkeles patvērumu meklētāju politikas kritiķiem partijas iekšienē. "Politico" Mercu raksturo kā uz uzņēmējdarbību orientētu un konservatīvu. Savukārt attiecībā uz ārpolitiku, viņš norādījis, ka ir aktīvāk jāsadarbojas ar Eiropas partneriem, tostarp jāsniedz padziļinātāka atbilde Makrona pērn izteiktajam piedāvājumam reformēt Eiropu, tiesa, neiedziļinoties tajā, vai viņš pats piekrīt Francijas līderim. Par viņa vājo punktu tiek uzskatīts viņa ieņemtais priekšsēdētāja krēsls investīciju milzī "BlackRock", jo vācieši gluži vienkārši neuzticas finanšu pasaules cilvēkiem, skaidro "Politico".

Salīdzinoši vājāks kandidāts, bet ass kritiķis partijas iekšienē ir arī Merkeles kabineta veselības ministrs Jenss Špāns (attēlā pirmais no labās). Tiek uzskatīts, ka viņa vadībā partija varētu kļūt labējāka. Viņš arī izvirzījis ideju par maksimālā uzņemamo patvērumu meklētāju skaita noteikšanu un rosinājis atteikties no dubultpilsonības, aizliegt burkas, kā arī stingrāk regulēt Vācijā esošās mošejas. Tomēr pieeja koncentrēties uz vienu jautājumu varētu būt arī Špāna lielākais mīnuss laikā, kad vācieši gaida atbildes uz dažādām samilzušām problēmām.

Lai kurš pārņemtu partijas stūri no Merkeles, viņam būs jāsastrādājas ar kancleri vēl divarpus gadus. "Es varu sastrādāties ar daudziem un dažādiem cilvēkiem, un domāju, ka ar to esmu pazīstama," viņa izteicās, komentējot CDU jaunā līdera ienākšanu.