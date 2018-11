Merkeles potenciālā pēctece kaļ plānus jaunam partijas 'laikmetam '

Par kandidēšanu uz Vācijas Kristīgo demokrātu savienības (CDU) priekšsēdētāja amatu, lai stātos kancleres Angelas Merkeles vietā, trešdien oficiāli paziņoja partijas ģenerālsekretāre Annegrēta Krampa-Karenbauere, vienlaikus solot sadarboties ar sāncenšiem.

Viņa norādīja, ka negrasās izvērst kampaņu pret konkurentiem, bet uzsvaru likt uz to, kādai partijai būtu jābūt laikmetā pēc Merkeles. Krampa-Karenbauere centusies sevi distancēt no Merkeles, sakot, ka laikmets nevar turpināties bezgalīgi, bet ka to arī nevar padarīt par nebijušu.

Katram laikam ir savi izaicinājumi, bet mantinieks vienmēr stāv uz sava priekšgājēja pleciem. Izšķirošais faktors ir tas, kas tiek darīts no jauna un labāk, norādīja Krampa-Karenbauere.

Krampa-Karenbauere sacīja, ka sadarbosies ar abiem pārējiem pretendentiem uz partijas līdera amatu - veselības ministru Jensu Špānu un Bundestāga konservatīvo bloka bijušo vadītāju Frīdrihu Mercu.

Mercs, piemēram, varētu palīdzēt attīstīt jaunu nodokļu sistēmu digitālajam laikmetam, viņa sacīja, izsakoties ar Merca 2003.gadā izziņoto plānu.

Abiem pārējiem pretendentiem būtu ar saviem viedokļiem un ekspertīzi jāpalīdz partijai nākotnē neatkarīgi no rezultāta, viņa sacīja, vienlaikus solot, ka pametīs ģenerālsekretāra amatu, ja vēlēšanās zaudēs. Krampu-Karenbaueri oficiāli nominējusi CDU Zāras federālās zemes nodaļa.