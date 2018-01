Aptuveni divas trešdaļas vāciešu uzskata, ka kancleres Angelas Merkeles ziedu laiki politikā ir pagājuši, liecina ceturtdien publiskota sabiedriskās domas aptauja. Saskaņā ar laikraksta "Die Welt" un raidorganizācijas ARD veikto aptauju 67% vāciešu uzskata, ka Merkele vairs nav tāda līdere, kāda bija agrāk.

Tomēr tas nenozīmē, ka vāciešu būtu pilnībā zaudējuši ticību savai ilggadējajai līderei. 65% aptaujāto atzinuši, ka joprojām uzskata Merkeli par labu kancleri. Aptauja atklāj, ka lielāka problēma ir citu izcilu personību trūkums Merkeles vadītajā Kristīgo demokrātu savienībā (CDU). Trīs ceturtdaļas vāciešu uzskata, ka pienācis laiks jauniem cilvēkiem CDU.

Pētījums arī atspoguļo sabiedrības pieaugošo neapmierinātību ar ilgajām valdības veidošanas sarunām. Kopš Bundestāga vēlēšanām pagājušas jau vairāk nekā 100 dienas, bet jauna valdība vēl nav izveidota. Pēc tam, kad izgāzās ilgās koalīcijas sarunas starp CDU, viņu Bavārijas meitaspartiju Sociāli kristīgo savienību (CSU), Liberālo Brīvo demokrātu partiju (FDP) un "zaļajiem", visas cerības tagad saistītas ar līdzšinējās "lielās koalīcijas" atjaunošanu starp CDU/CSU un sociāldemokrātiem (SPD).

Lai gan "lielā koalīcija" var būt vienīgais ceļš, kā izvairīties no mazākuma valdības vai jaunām vēlēšanām, vācieši pret to neizjūt lielu entuziasmu. Aptuveni 45% aptaujāto sacījuši, ka atbalstītu vēl vienu "lielo koalīciju", taču 52% norādījuši, ka nejūtas gana pārliecināti par to, lai paustu savu viedokli.