Itāļu aktrise un režisore Asja Ardžento noslēgusi vienošanos ar jaunu aktieri, kas apsūdz viņu seksuālā izmantošanā, pirmdien vēsta laikraksts "The New York Times ".

Medija rīcībā ir nonākuši dokumenti, kas pierāda, ka Argento ir seksuāli izmantojusi aktieri un mūziķi Džimiju Benetu. Tolaik aktierim bija 17, bet aktrisei – 37 gadu. Medijam informācija tika atsūta šifrēta e-pasta veidā, un trīs cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu, ir apliecinājuši dokumentu autentiskumu. Dokumenti satur arī "selfiju, kurā redzami abi guļam gultā, datētu ar 2013. gada 9. maiju".

Neviena no abām iesaistītajām personām šo situāciju nevēlējās komentēt.

Kā raksta medijs, Ardžento bijušas seksuālas attiecības ar Benetu kādā Kalifornijas viesnīcā laikā, kad Benets bija 17 gadus vecs. Abi jau iepriekš bijuši pazīstami – 2004. gadā Benets spēlēja Argento dēlu filmā "The Heart Is Deceitful Above All Things".

Medijs ziņo, ka Benets no Argento ir prasījis 3,5 miljonus dolāru par nodarīto kaitējumu. 2018. gada aprīlī viņš ir saņēmis pirmo maksājumu 380 tūkstošu dolāru apmērā.

Argento bija viena no pirmajām sievietēm, kas apsūdzēja Hārviju Vainstīnu seksuālos noziegumos un bija viena no līderēm #MeToo kustībā.