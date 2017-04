Jaunie noteikumi stājušies spēkā pagājušajā nedēļā. Līdz šim bija atļauts vadoni dēvēt saīsināti par "Nācijas līderi", taču tagad tikai pilnā versijā – "Miera un nacionālās vienotības celmlauzis – Nācijas līderis".

To, ka šāda titula lietošana oficiālā saziņā ir obligāta, jo to nosaka likums, apstiprina Tadžikistānas valsts radio direktors Faruhs Zijejevs.

"Tomēr ir gadījumi, kad žurnālisti var izmantot sinonīmus – "Valsts vadītājs" vai vienkārši "Nācijas līderis". Bet oficiālos paziņojumos ir pilnībā jānorāda visi tituli. No žurnālistiem prasa tikai likuma normu ievērošanu," viņš skaidro.

Sods par titula saīsināšanu Tadžikistānas kriminālkodeksā nav paredzēts, bet ir pants par titula turētāja apvainošanu, stāsta jurists Šokirdžons Hakimovs. "Prezidenta pieteikšanai ziņās tagad nepieciešama vairāk nekā minūte un, protams, pati ziņa pazūd uz tā fona," viņš domā.

Saskaņā ar jauno likumu "Par miera un nacionālās vienotības – Nācijas līderi" vadonim tiks piešķirta īpaša vieta un īpašs aprīkojums, tiks izveidots viņa fonds, nodibināts Nācijas līdera ordenis un Nācijas līdera prēmija.

Rahmoni nav vienīgais īpašu titulu nēsātājs Vidusāzijas reģionā. Kazahstānas prezidentu Nursultanu Nazarbajevu pieņemts godināt kā "Nācijas līderi", Turkmenistānas Gurbanguli Berdimuhamodevu kā "Turkmēņu galvu, balstu un cerību". Pērn mirušais Uzbekistānas prezidents Islams Karimovs tika godāts par "Mūsu tēvu".