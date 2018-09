Lielbritānijas organizācija "Save the Children" brīdina, ka miljoniem bērnu Jemenā draud bads, raksta CNN.

Jemenā norisinās pilsoņu karš, kurā valdības spēki kopā ar Saūda Arābijas un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) koalīciju cīnās pret Hutu nemierniekiem. Otrdien valdības spēki īstenojuši militārās operācijas, lai no hutiem atgūtu stratēģiski svarīgo Hudeidas ostu. "Save the Children" pārstāvji ziņo, ka postījumi ostai vai arī tās īslaicīga slēgšana rada risku miljoniem bērnu, kuri var ciest no bada.

Caur Hudeidas ostu Jemenā nonāk aptuveni 80% no valstij nepieciešamajiem produktiem un palīdzības. "Pat mazākā ēdiena, degvielas un palīdzības piegādes apturēšana caur šo svarīgo ostu var novest pie simtiem tūkstošu bērnu nāves, kuri nesaņem pārtiku, kas tiem nepieciešama, lai varētu izdzīvot," norādīja "Save the Children" pārstāvis Tamers Kiloros. Kirolos norādīja, ka preču piegādes pārtraukums var novest pie būtiska degvielas un pārtikas preču cenu pieauguma.

"Tas, kas notiek Hudeidā, tiešā veidā ietekmē bērnus un ģimenes visā Jemenā," brīdināja "Save the Children International" vadītāja Helle Torninga-Šmidta, piebilstot, ka pat īslaicīgs pārtraukums nepieciešamo preču piegādē Jemenā var novest pie smagām sekām.

Konflikts Jemenā starp hutiem un Arābu valstu koalīciju izcēlās 2015. gadā. Konflikta rezultātā bojā gājuši vismaz 10000 cilvēku. Daudzi Jemenas iedzīvotāji ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Tāpat, lielam skaitam Jemenas iedzīvotāju trūkst pārtikas un piekļuves dzeramajam ūdenim, kā arī daudzi ir spiesti dzīvot neadekvātos apstākļos.