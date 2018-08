"Sīrijā, cik tas attiecas uz mums, situācija atgriežas pie agrākā stāvokļa, kāds bija pirms kara, kas nozīmē, ka ir (..) atbildība un centrāla valdība," sacīja Lībermans. Pirms pilsoņkara izcelšanās 2011.gadā pamiera līnija starp Sīriju un Izraēlu gadiem ilgi lielā mērā bija mierīga.

Izraēla okupēja Sīrijai piederošās Golānas augstienes Sešu dienu karā 1967.gadā. Augstienes ir stratēģisks plato, no kura pārraugāmi Izraēlas ziemeļi. Tehniski abas valstis joprojām atrodas karastāvoklī.

Asads trešdien karavīriem paziņoja, ka kara beigas ir tuvu un viņi tajā uzvarēs. Pagājušā gada sākumā Asada režīma spēki kontrolēja tikai 17% no valsts teritorijas, bet kopš tā laika armijai izdevies padzīt nemierniekus no daudzām teritorijām, un tagad tā kontrolē gandrīz divas trešdaļas no valsts.

Režīma spēkiem daudzas teritorijas izdevās atkarot, neiesaistoties aktīvās kaujās, nemierniekiem piekrītot atstāt savas sabombardētās pozīcijas Krievijas aizsargātos konvojos. Sīrijas armijai cīņā ar nemierniekiem palīdz Krievija, kas veic gaisa uzlidojumus, Irānas militārie padomnieki un kaujinieki no Libānas, Irānas, Irākas un Afganistānas.

Izraēla ir centusies tieši neiesaistīties Sīrijas konfliktā, bet ir veikusi desmitiem gaisa uzlidojumu Sīrijas teritorijā, lai, kā apgalvo Izraēla, apturētu ieroču piegādes Libānas šiītu grupējumam "Hizbollah". Izraēla arī solījusi neļaut Irānai nostiprināt militāro klātbūtni Sīrijā, un vairāki uzbrukumi, kuros Sīrijā gājuši bojā irāņi, tiek piedēvēti Izraēlai.

Lībermans uzsvēra, ka Izraēla nejaucas Sīrijas iekšējās lietās, bet ar nosacījumu, ka tiek ievēroti trīs punkti. Proti, tiek ievērots 1974.gadā noslēgtais pamiers, netiek pieļauts, ka Irāna izmanto Sīriju kā fronti cīņā pret Izraēlu, un Sīrija netiek izmantota par tranzīta ceļu ieroču piegādēm "Hizbollah".