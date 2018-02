Feiss tika ievainots brīdī, kad tas metās priekšā skolniekam, lai aizsargātu to no šāvēja, ziņo medijs. Skolotājs no gūtajiem ievainojumiem mira trešdienas naktī.

Skolas futbola komanda "The MS Douglas Eagles" apstiprinājusi sava skolotāja nāvi. Kā vēsta medijs, Feiss strādāja skolā arī par apsargu.

"Viņš mira kā varonis. Viņš vienmēr būs mūsu sirdīs un atmiņās," teikts futbola komandas paziņojumā tviterī.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3