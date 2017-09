Šis protests izteikts laikā, kad desmitiem tūkstošu islāmticīgo rohindžu bēg no pārsvarā budistu apdzīvotās Mjanmas uz Bangladešu. Lai gan Bangladeša norādījusi, ka pēdējās nedēļas laikā fiksēti vismaz trīs gadījumi, kad kājnieku mīnas ievainojušas cilvēkus, kuri šķērsojuši robežu, Mjanma noliegusi mīnu izvietošanu pēdējā laikā. Bangladešas amatpersonas ir pārliecinātas, ka tādējādi kaimiņvalsts valdība vēlas ierobežot rohindžu centienus atgriezties savos ciemos.

ANO lēš, ka kopš 25. augusta Bangladešā no kaimiņvalsts ziemeļrietumu Rakainas pavalsts ieradušies aptuveni 146 000 rohindži.

Konfliktu aizsākuši rohindžu kaujinieki, kuri uzbrukuši policijas posteņiem. Tam sekoja plašs vardarbības vilnis, kura laikā valdības spēki, tostarp policija, kuri galvenokārt ir budisti uzbrukuši rohindžu musulmaņiem, kā arī hinduistiem, nodedzinot viņu īpašumus un nogalinot.

Mjanmas un Bangladešas robeža tika mīnēta arī 90. gados, kad Mjanmā valdīja militārā diktatūra. Tas ļāvis tagadējai varai apšaubīt savu vainu, norādot, ka mīnas varētu būt gan senas, gan musulmaņu teroristu izvietotas. BBC arī norāda, ka vietējās Rakainas varasiestādes vēloties radīt iespaidu, ka vardarbības vilni, tostarp rohindžu māju dedzināšanu, pastrādājuši paši rohindžu nemiernieki.

Video cilvēki apgalvo, ka laivās redzami Mjanmas karavīru nošautie rohindži, kuri mēģinājuši pamest valsti:



According to the man in the footage, these #Rohingya were shot dead at #Bangladesh - #Myanmar border by Myanmar Army. pic.twitter.com/mu5EAqSLZ1— Ro Nay San Lwin (@nslwin) September 7, 2017