1972. gadā "The Washington Post" žurnālisti Vudvords un Bernstains izmeklēja un izgaismoja Votergeitas skandālu, kuru izraisīja atklājums par telefonsarunu noklausīšanos Demokrātiskās partijas galvenajā mītnē, abu žurnālistu aizsāktais darbs piespieda Niksonu atkāpties no ASV prezidenta amata 1974. gadā. Abi par savu veikumu pētnieciskajā žurnālistikā saņēma gandrīz visas iespējamās ASV žurnālistikas balvas, tostarp Pulicera prēmiju.

"Vudvords atklāj līdz šim nedzirdētas detaļas par mokošo dzīvi Donalda Trampa Baltajā namā un skaidro, kā prezidents pieņem būtiskākos ārpolitikas un iekšpolitikas lēmumus," minēts slavenā žurnālista mājaslapā.

Grāmata, kā skaidro tās izdevējs "Simon & Schuster", tapusi pēc simtiem stundu garām intervijām ar prezidentam pietuvinātiem avotiem, kā arī iepazīstoties ar dokumentiem, tai skaitā arī cilvēku personīgajām dienasgrāmatām.

"Politico" ziņo, ka atšķirībā no iepriekšējām ASV prezidenta administrācijām Trampa Baltais nams Vudvorda darbu nav atbalstījis, tostarp noraidot vairākas intervijas gan ar prezidentu, gan oficiālām amatpersonām. Tas gan nav atturējis prezidenta administrācijas pārstāvjus ar Vudvordu runāt individuāli, apejot formālās interviju apstiprināšanas procedūras.

"Grāmata būs nāvējoša. Ar Vudvordu runāja visi," sarunā ar "Politico" izteikusies kāda amatpersona.

"Politico" avoti norāda, ka Vudvorda žurnālista slava nav zudusi arī pēdējo administrāciju laikā. Kādā no epizodēm 2011. gadā viņš sēdējis Baraka Obamas preses sekretāra Džeja Karneja kabinetā un norādījis, ka vēlas iepazīties ar vairākiem dokumentiem, tad vērsis uzmanību birojā esošajam seifam un piemetinājis: "Es vēlos iepazīties ar visu, arī ar to, kas atrodas tur. Daļa no tā varētu jau būt manā rīcībā," sacījis Vudvords.

Līdz šim Latvijā izdota viena no 18 žurnālista grāmatām "Visi prezidenta vīri", kas vēsta par notikumiem Votergaitas skandāla laikā.