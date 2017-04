Krievijas aizsardzības ministrija medjam šādu informāciju nav apstiprinājusi, bet norāda, ka Mosulā varētu būt vēl ap 1200 teroristu, kuru lielais vairums esot irākieši. Savukārt Irākas spēku pārstāvji ziņo, ka Mosulā esot liels skaits NVS valstu pilsoņi.

Al-Rusi esot nogalināts artilērijas apšaudes laikā, iepriekš ziņojusi aģentūra TASS, atsaucoties uz Irāka Federālās policijas ģenerāli Reidu Šakeru Džudatu. Džihādistu lauka komandieris atradies pilsētas rietumu daļas Ez-Sauras apgabalā. Policija šajā uzbrukumā ieņēmusi arī "Daesh" pašpasludinātā kalifāta "Islāma valsts" agrāko "Veselības ministriju".

Tiek lēsts, ka kopumā Irākas ziemeļu Ninīves reģionā esot ap 2400 džihādsitu. No tiem ap 1200 esot Mosulā, ap 700 - Telafarā, bet vēl ap 300 un 200 attiecīgi Bafazas un Elhadaras ciemos.

Avoti Irākas armijas rindās "Gazeta" iepriekš informējuši, ka lai gan reģionā kopumā lielākā daļa islāmistu esot irākieši, Mosulas rietumos vairākus pilsētas rajonus kontrolē tieši džihādisti no NVS valstīm, tostarp no Krievijas. Irākas policijas specvienības kapteinis Karars Rodans medijam atklāja, ka vienu no rietumu rajoniem sargājot aptuveni 300 vīru spēcīgs bataljons no Tadžikistānas.

Tikmēr islāmisti no Eiropas visbiežāk tiekot izmantoti pašnāvnieku misijās, tostarp ar sprāgstvielām piekrautu automašīnu uzbrukumos.

Irākas ziemeļos "Daesh" kaujinieki ir ielenkti vairākos no pārējām teroristu kontrolētājām teritorijām nošķirtos rajonos. Tikmēr tiek lēsts, ka grupējuma līderis Abu Bakrs al Bagdādī varētu būt pametis pilsētu un devies uz Sīriju.