Lai gan līdz pirmdienas pēcpusdienai, kad noslēdzās Mugabem atvēlētais laiks atkāpties no amata, Zimbabves prezidents oficiālu paziņojumu neizplatīja, CNN vēsta, ka tapusi atkāpšanās vēstule. Saskaņā ar vēstulē pausto, 93 gadus vecajam Mugabem un viņa sievai būs garantēta tiesiskā imunitāte.

Vēstīts, ka svētdien Mugabe uzrunāja tautu gandrīz 20 minūtes, taču neminēja plānus par atkāpšanos no prezidenta amata. Zimbabves valdošās partijas "Zimbabves Afrikāņu nacionālais kongress - Patriotiskā fronte" (ZANU-PF) centrālkomiteja svētdien atcēla 93 gadus veco Mugabi no partijas pirmā sekretāra amata un aicināja viņu atkāpties no valsts prezidenta amata līdz pirmdienas pusdienlaikam, pretējā gadījumā draudot viņam ar impīčmentu.

Varas krīzi Zimbabvē izraisīja Mugabes lēmums 6. novembrī atcelt no valsts pirmā viceprezidenta amata vienu no ZANU-PF līderiem Emersonu Mnangagvu, kas tika uzskatīts par iespējamāko Mugabes pēcteci prezidenta amatā. Bija gaidāms, ka Mugabe pirmā viceprezidenta amatā iecels savu sievu Greisu, kas kļūtu par viņa pēcteci. 14. novembrī varu valstī pārņēma armija, kas cenšas panākt, lai Mugabe atkāpjas. Armijas nolūks ir nepieļaut varas nonākšanu 52 gadus vecās Greisas Mugabes rokās.

Roberts Mugabe bijis pie varas Zimbabvē kopš 1980. gada. No 1980. līdz 1987. gadam viņš bija premjerministrs un tad kļuva par valsts prezidentu. Viņa vadītā ZANU-PF ir valdošā partija kopš 1980. gada, kad Zimbabve ieguva neatkarību no Lielbritānijas.