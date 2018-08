Viņa nāves cēlonis bija smadzeņu vēzis, kas viņam tika diagnosticēts pagājušā gada jūlijā. Makeins miris savās mājās Arizonas štata Kornsvilā, un nāves brīdī kopā ar viņu bija ģimenes locekļi, sacīts Makeina biroja paziņojumā.

Pērn Makeinam tika veikta operācija, un viņš izgāja staru un ķīmijterapijas kursu. Piektdien Makeina ģimene pavēstīja, ka, ņemot vērā slimības progresu, Makeins pieņēmis lēmumu neturpināt ārstēties no vēža.

ASV prezidents Donalds Tramps, ar kuru Makeinam bija saspīlētas attiecības, tviterī ierakstīja: "Izsaku visdziļāko līdzjūtību un cieņu senatora Makeina ģimenei. Mūsu sirdis un lūgšanas ir ar jums!" Maijā ASV mediji ziņoja, ka Makeinam tuvas personas pavēstījušas Baltajam namam, ka Makeins negrib, lai Tramps apmeklētu viņa bēres, bet vēlas, lai Trampa vietā Balto namu bērēs pārstāvētu viceprezidents Maiks Penss.

2016. gada priekšvēlēšanu kampaņā Tramps izteicās, ka Makeins tiek uzskatīts par Vjetnamas kara varoni tikai tāpēc, ka kritis gūstā, un ka Tramps dodot priekšroku karavīriem, kas izvairījušies no saņemšanas gūstā. Pagājušajā gadā Tramps kritizēja Makeinu par to, ka viņš kopā ar vēl divām republikāņu senatorēm balsojis pret likumprojektu, kas paredzēja iepriekšējā prezidenta Baraka Obamas laikā ieviestās veselības aprūpes sistēmas atcelšanu, un tādēļ šis likumprojekts netika pieņemts.

2008. gadā Makeins bija ASV prezidenta vēlēšanu kandidāts no Republikāņu partijas, bet tajās uzvarēja demokrātu kandidāts Obama. Laikraksts "The New York Times" vēstīja, ka Makeins nesen izteicis nožēlu par to, ka par viceprezidenta amata kandidāti tolaik izvēlējies populistisko toreizējo Aļaskas štata gubernatori Sāru Peilinu, nevis toreizējo senatoru Džo Lībermanu. Makeins mēģināja kļūt par republikāņu prezidenta amata kandidātu arī 2000. gadā, taču priekšvēlēšanās uzvarēja Džordžs Bušs jaunākais.

Makeins, kura tēvs un vectēvs bija jūras kara flotes admirāļi, absolvējis ASV Jūras kara flotes akadēmiju Anapolisā. Vjetnamas kara laikā Makeins bija militārais pilots un tika notriekts 1967. gadā. Viņš pavadīja Vjetnamā kā karagūsteknis piecarpus gadus. 1983. gadā Makeins tika ievēlēts Kongresa Pārstāvju palātā, bet kopš 1987.gada viņš bija Senāta loceklis. Kopš 2015. gada Makeins bija Senāta Bruņoto dienestu komitejas priekšsēdētājs.

Būdams senators, Makeins atbalstīja Baltijas valstis, Ukrainu un Gruziju, kur ieradās vizītēs, un mudināja īstenot stingru nostāju pret Vladimira Putina vadīto Krieviju. Jūnijā Helsinkos notikušo ASV un Krievijas prezidentu samitu Makeins nosauca par traģisku kļūdu, jo Tramps tajā "ne tikai nespēja, bet arī nevēlējās nostāties pret Putinu".

Paredzēts, ka Makeina bēru ceremonija notiks Vašingtonas Nacionālajā katedrālē, bet viņš tika apbedīts Jūras kara flotes akadēmijas kapsētā Anapolisā.

Makeins vizītē Ādažu poligonā 2014. gadā: