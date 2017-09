Pēc pēdējo gadu pozitīvās tendences šogad pasaulē atkal pieaudzis mūzikas pirātisms, otrdien paziņojusi globālā mūzikas industrijas apvienība IFPI.

IFPI paziņojumā norādīts, ka interneta meklētājprogrammas atvieglo pirātismu, un autortiesību pārkāpumi joprojām plešas plašumā, tiešraides ierakstīšanai kļūstot par dominējošo metodi.

"Ņemot vērā faniem pieejamās licenzētās mūzikas bagātību, šāda veida nelegālajām vietnēm nav attaisnojamas vietas mūzikas pasaulē," uzsvēra IFPI vadītāja Frānsisa Mūra.

Balstoties uz patērētāju aptaujāšanu 13 valstīs, pētījumā secināts, ka vairums nelicenzētās mūzikas lietotāju izmanto tiešraides ierakstīšanu, lai piekļūtu pirātiskajam saturam.

Pētījumā noskaidrots, ka 35% interneta lietotāju veic satura ierakstīšanu, kas ir par pieciem procentpunktiem vairāk nekā 2016. gadā.

Šādas vietnes ļauj lietotājam pārvērst failu no straumēšanas platformas, piemēram, "Spotify" vai "YouTube", failā, ko iespējams lejupielādēt.

Vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem, to interneta lietotāju skaits, kas ieraksta saturu, pieaudzis līdz 53%, kamēr vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem šādu praksi piekopj tikai 18% interneta lietotāju.

IFPI ziņojumā norādīts, ka interneta meklētājiem ir liela loma autortiesību pārkāpumos, piemēram, 54% interneta lietotāju, kas lejupielādē nelicenzētu mūziku, izmanto "Google", lai to atrastu.

Pēc IFPI tiesvedības kampaņas šomēnes tika slēgta vietne "youtube-mp3.org", kas ļāva miljoniem lietotāju lejupielādēt vietnes "YouTube" videoklipu audio materiālu.

Mūzikas nozare, kas pēc gadiem ilgas stagnācijas atkal piedzīvojusi ienākumu pieaugumu, arvien agresīvāk vēršas pret mūzikas pirātismu.

IFPI pētījumā norādīts, ka 46% laika, kas pavadīts klausoties mūziku tīmekļa vietnēs, tiek pavadīts "YouTube", taču tas nerezultējas atbilstošā pienesumā mūzikas biznesam.

IFPI aplēsusi, ka ikgadējie ienākumi nozarei no viena "Spotify" lietotāja bijuši 17 eiro, bet no "YouTube" - tikai nepilns eiro.

Pētījumā secināts, ka pieaugusi arī audio straumēšana. 45% aptaujāto atklāja, ka klausās mūziku licenzētās straumēšanas vietnēs, kas ir par astoņiem procentpunktiem vairāk nekā pagājušajā gadā.