Perija tviteri sāka lietot 2009. gadā. "Twitter" oficiālajā profilā izveidots apsveikuma video ar mūziķes populārākajiem ierakstiem.





"Paldies, "Twitter", ka dodat man iespēju izteikties," pateicību izteica pati mūziķe.

Perija īstajā vārdā ir Ketrīna Elizabete Hadsone, kura panākumus sāka gūt 2008. gadā pēc uzdotā albuma "One of the Boys". Viņas panākumi turpināja pieaugt un viņa kļuva par vienu no populārākajām dziedātājām pasaulē.

Šobrīd otrajā vietā tvitera sekotāju skaita ziņā ir kanādiešu dziedātājs Džastins Bībers, kuram ir 96,7 miljoni sekotāju, bet bijušajam ASV prezidentam Barakam Obamam seko 91 miljons "Twitter" lietotāju.

Populārāko "Twitter" profila TOP 100 pārsvarā ir mūziķi, sporta zvaigznes, mediju kompānijas un politiķi, liecina "Twitter Counter".