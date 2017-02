Atklāts, ka ap aukstu pundurzvaigzni "Trappist-1", kas ir 2000 reizes vājāka par mūsu Sauli, riņķo septiņas Zemes izmēra planētas, no kurām trijas varētu būt pietiekami siltas, lai tajās būtu ūdens un, iespējams, arī dzīvība. "Trappist-1" atrodas 39 gaismas gadu attālumā no zemes, kas šo planētu sistēmu padara par reālu kandidātu ārpuszemes dzīvības meklējumos, norāda "The Guardian".

"Zvaigzne ir tik maza un auksta, ka šajās septiņās planētās valda mēreni apstākļi, kas nozīmē, ka uz tām varētu būt ūdens un, iespējams, arī dzīvība," komentējot atklājumu, saka Lježas universitātes astrofiziķis Mihaels Gilons.

Zvaigzne nodēvēta teleskopa "Trappist" vārdā, kas atrodas Čīles tuksnesī un ar kura palīdzību pirmoreiz tika fiksēta šī zvaigzne un planētas. Teleskopā nevarēja saskatīt pašas planētas, bet to mesto ēnu.

"Trappist-1" sistēmas izpētē piedalījās zinātniskās laboratorijas un teleskopi Čīlē, Marokā, Dienvidāfrikā un citās valstīs.

Atklājums liek uzskatīt, ka Visumā ir daudz vairāk Zemes izmēra planētu nekā zinātnieki pieņēmuši iepriekš.