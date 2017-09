"Pilnam novērtējumam vajadzīgas vairākas nedēļas, taču jau tagad ir skaidrs, ka "Zapad 2017" mērogs un ģeogrāfija bija ievērojami lielāka par sākotnēji pasludināto," pavēstīja NATO preses sekretāre Oana Lungesku.

Pēc viņas teiktā, mācības notika ne tikai Baltkrievijas, Kaļiņingradas un Ļeņingradas apgabalu teritorijā un Baltijas jūras akvatorijā, kā tika paziņots pirms to sākuma. Vienlaikus mācības notika Arktikā, Tālajos Austrumos, Melnajā jūrā netālu no Ukrainas robežas, kā arī Abhāzijā, turklāt Krievijas amatpersonas oficiāli dažas no tām saistīja ar manevriem "Zapad 2017".

Alianse uzskata, ka manevri acīmredzami imitēja plašu konfliktu starp valstīm un norādīja, ka tajos tika izmantots viss Krievijas un Baltkrievijas bruņojuma spektrs, ieskaitot karafloti, zemūdenes, iznīcinātājus, tankus, artilēriju un starpkontinentālās ballistiskās raķetes.

NATO arī uzskata, ka manevros Krievijā un Baltkrievijā patiesībā piedalījās daudz vairāk karavīru, nekā tika pieteikts oficiāli. Minska un Maskava ziņoja par 12 700 karavīriem. NATO pašlaik nenosauc konkrētus skaitļus, taču runa ir par "vairākiem desmitiem tūkstošiem karavīru".